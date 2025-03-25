Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 марта.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Академика Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42/20;

9.00 — 17.00 - ул. Генерала Фролова, 17, 22, 24, 24а, 25, 26, 26/1.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Зелёная, 35.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 19, 29;

10.00 — 13.00 - ул. Профессора Сомова, 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.