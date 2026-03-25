Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 марта 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.0 0— 17.00 - ул. Октябрьская, 13, 16, 18/13;

9.00 — 17.00 - ул. Челюскинцев, 11;

9.00 — 17.00 - пр. Флотский, 3, 5;

9.00 — 20.00 - ул. Октябрьская, 8, 9, 10;

9.00 — 20.00 - просп. Ленина, 94, 98а;

9.00 — 20.00 - ул. Карла Либкнехта, 11а.

От теплоснабжения:

9.30 — до выполнения - ул. Карла Маркса, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 51.

От электроснабжения:

9.00 — 11.00 - Куйбышева, 1, 3;

9.00 — 11.00 - ул. Фурманова, 3, 5;

9.00 — 11.00 - ул. Чапаева, 1, 3, 4, 5, 7;

9.00 — 11.00 - ул. Серафимовича, 17, 18, 20, 22, 23, 25;

9.00 — 11.00 - ул. Гоголя, 13, 17, 19;

9.00 — 11.00 - ул. Шолохова, 17, 21, 23, 24, 24а, 26, 26а, 28;

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 34;

12.00 — 15.00 - ул. Новое Плато, 20;

13.00 — 16.00 - ул. Профессора Сомова, 11.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 61, 63, 65;

10.00 — 15.00 - просп. Кирова, 53.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.