Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 мая 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Халтурина, 7;
9.00 — 16.00 - ул. Горького, 15;
9.00 — 16.00 - ул. Новосельская, 4;
9.00 — 16.00 - ул. Печенгская, 5а, 6, 7а, 8, 9, 12, 20, 22, 24;
9.00 — 20.00 - пр. Капитана Тарана, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;
10.00 — 16.00 - ул. Успенского, 4;
10.00 — 16.00 - ул. Садовая, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.