Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 ноября.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Хлобыстова, 15.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 19.00 – просп. Ленина, 76, 78.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 – пр-д. Сосновый, 10; ул. Аскольдовцев, 38/28; ул. Александрова, 34 корп.2, 36, 38;

10.00 — 14.00 - ул. Павлика Морозова, 5 корп. 3.

От электроснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Бондарная, 1.

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В связи с проведением ремонтных работ в электрических сетях АО «МОЭСК» информируем, что в период с 8.30 до 17.00 25.11.2022 года будет произведено отключение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии от электроснабжения, присоединенных к 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-141. Таким образом, отключение электроснабжения коснётся объектов ГОБУЗ «МОКМЦ» (терапевтический корпус, роддом, пищеблок, главный корпус, женская консультация), расположенных по следующим адресам: ул. Володарского, 18 и ул. Карла Маркса, 9.

В связи с вышеизложенным электроснабжение энергопринимающих устройств объектов по вышеуказанным адресам будет осуществляться от 2 СШ и 3 СШ РУ-0,4 кВ ТП-141. Просим перейти на резервную схему электроснабжения от 2 СШ и 3 СШ РУ-0,4 кВ ТП-141.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.