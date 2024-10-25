Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 октября.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 18.00 - просп. Кольский, 136/1, 136/2, 136/3, 134/4, 136/5, 138/1, 138/2, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 142, 144, 146, 148, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 152,140а,140б;

9.00 — 18.00 - ул. Беринга, 2, 6, 8, 10-12, 14, 20 - 22, 24, 26, 28, 14а, 18;

9.00 — 18.00 - пр. Ледокольный, 1, 3, 5, 7, 9, 11.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00-16.00 - ул. Анатолия Бредова, 5.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярный Круг, 2, 3, 4, 5;

10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 32/1;

10.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 60-62;

10.00 — 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 7.

От электроснабжения:

13.00 — 15.00 - ул. Софьи Перовской, 35.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.