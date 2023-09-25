Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 сентября

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Никита Очень интересно смотреть, как с каждым новым интервью все больше раскрывается человек. Спасибо, что приглашаете профессионалов своего дела в эфир! Хочется смотреть ещё и видеть других специалистов Му Комментарий к новости: Даниил Ефимов, заведующий травматологическим отделением ГОБУЗ «МОКМЦ», врач ортопед-травматолог: каждый пациент индивидуален, или Каждый врач должен развивать свои профнавыки