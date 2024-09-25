Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 сентября.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Капитана Копытова, 13, 14.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

8.30– 20.00 - ул. Подгорная, 16, 22, 54, 56.

От электроснабжения:

9.00 – 15.00 - пр. Капитана Тарана, 17;

9.00 – 15.00 - ул. Полярные Зори, 42, 46;

9.00 – 16.00 - пер. Терский, 4, 7а, 9, 13;

9.00 – 16.00 - ул. Загородная, 13.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Октябрьская, 30.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.