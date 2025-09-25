Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 сентября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 12;
9.00 — 17.00 - ул. Заводская, 6, 7;
9.00 — 23.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 30/2;
11.30 — 14.00 - ул. Аскольдовцев, 45;
13.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 12.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 60, 62/11, 68, 70;
10.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 35, 37, 39/13;
10.00 — 13.00 - ул. Сафонова, 39.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.