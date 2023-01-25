Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 24 января до 17.00 26 января - ул. Шабалина, 37, 39, 41.
9.00 — 17.00 - ул. Советская (р-н. Росляково), 1, 3; ул. Советская, 9; ул. Школьная (р-н. Росляково), 5, 5 корп. 2; ш. Североморское (р-н. Росляково), 8, 10, 12, 14.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 – просп. Кольский, 200, 204; ул. Заводская, 1; ул. Трудовых резервов, 6;
10.00 — 16.00 - ул. Челюскинцев, 21а.
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 – просп. Ленина, 15; ул. Фрунзе, 17;
12.00 — 14.00 – просп. Ленина, 17;
12.00 — 16.00 - ул. Шмидта, 45;
14.00 — 16.00 – просп. Ленина, 23.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.