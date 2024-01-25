Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 января.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — до выполнения - ул. Володарского, 1, 2/12, 2а, 2б;

9.00 — до выполнения - ул. Коминтерна, 17;

9.00 — 15.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 1/9;

9.00 — 15.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 3;

9.00 — до выполнения - ул. Вице-адмирала Николаева, 5, 7, 9;

9.00 — до выполнения - ул. Октябрьская, 29;

9.00 — до выполнения - ул. Привокзальная, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

9.00 — до выполнения, ул. Челюскинцев, 4, 14.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Саши Ковалева, 10, 12, 14, 20, 20а;

9.00 — 23.00 - ул. Маяковского, 1, 3, 21, 23, 25.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Володарского, 2/12, 3, 7, 10, 12;

10.00 — 13.00 - ул. Адмирала Лобова, 5, 14;

10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 30.

От электроснабжения:

10.30 — 12.30 - ул. Академика Книповича, 49 корп. 3;

13.00 — 15.00 - ул. Александрова, 30 корп. 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.