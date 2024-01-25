Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 января.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — до выполнения - ул. Володарского, 1, 2/12, 2а, 2б;
9.00 — до выполнения - ул. Коминтерна, 17;
9.00 — 15.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 1/9;
9.00 — 15.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 3;
9.00 — до выполнения - ул. Вице-адмирала Николаева, 5, 7, 9;
9.00 — до выполнения - ул. Октябрьская, 29;
9.00 — до выполнения - ул. Привокзальная, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
9.00 — до выполнения, ул. Челюскинцев, 4, 14.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Саши Ковалева, 10, 12, 14, 20, 20а;
9.00 — 23.00 - ул. Маяковского, 1, 3, 21, 23, 25.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Володарского, 2/12, 3, 7, 10, 12;
10.00 — 13.00 - ул. Адмирала Лобова, 5, 14;
10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 30.
От электроснабжения:
10.30 — 12.30 - ул. Академика Книповича, 49 корп. 3;
13.00 — 15.00 - ул. Александрова, 30 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.