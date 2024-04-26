Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 апреля.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Маяковского, 21.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Шевченко, 7;

10.00 — 14.00 - просп. Кирова, 54;

9.00 — 17.00 - ул. Шестой Комсомольской батареи, 45;

9.00 — 17.00 - ул. Калинина, 71, 77;

9.00 — 17.00 - просп. Героев-североморцев, 8а, 12.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 49 корп. 3;

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 45, 49;

10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 14, 18;

10.00 — 13.00 - пр. Ивана Халатина, 19, 21;

10.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 5 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.