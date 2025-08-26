Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 августа.
От холодного водоснабжения:
9.00 - 16.00 - ул. Крупской, 31, 33, 35.
От горячего водоснабжения:
9.00 - 16.00 - ул. Свердлова, 10/2, 10/3, 12/2, 12/3, 14/3;
9.00 - 16.00 - ул. Павлика Морозова, 5, 5/2, 5/3;
9.00 - 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5;
9.00 - 16.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 33/2;
9.00 - 16.00 - ул. Ушакова, 4, 9, 12;
9.00 - 16.00 - ул. Сафонова, 17;
9.00 - 16.00 - пер. Арктический, 7, 9.
От газоснабжения:
10.00 - 13.00 - ул. Полярные Зори, 24, 28/13;
10.00 - 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 7.
От электроснабжения:
10.00 - 13.00 - ул. Полярные Зори, 38;
10.00 - 14.30 - ул. Адмирала флота Лобова, 11 корп. 7;
13.00 - 16.30 - ул. Аскольдовцев, 16.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.