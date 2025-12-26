Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 декабря.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Гвардейская, 22, 22а, 24.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Скальная, 37;

11.00 — 13.00 - ул. Капитана Маклакова, 51;

13.00 — 15.00 - ул. Александрова, 16;

9.00 — 20.00 - ул. Боровая, 2, 21, 30а, 31, 38, 38а, 40а, 41, 43а, 49, 50, 58, 49;

9.00 — 20.00 - ул. Малая Ручьевая, 20, 22;

9.00 — 20.00 - ул. Большая Ручьевая, 12, 14.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 45.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 165, 167;

10.00 — 13.00 - пр. Рыбный, 8;

10.00 — 13.00 - ул. Челюскинцев, 9, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.