Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 февраля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Челюскинцев, 18/20.
От горячего водоснабжения и бойлера:
9.00 — до выполнения - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
9.00 — до выполнения - ул. Мира, 27;
9.00 — до выполнения - ул. Скальная, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 15а;
9.00 — до выполнения - ул. Старостина, 45, 49.
От холодного водоснабжения:
9.30 — 18.00 - ул. Новое Плато, 16, 20;
10.00 — 20.00 - ул. Алексея Генералова, 1/13;
10.00 — 20.00 - ул. Владимирская, 17;
10.00 — 20.00 - ул. Халтурина, 15, 33, 35, 44.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.