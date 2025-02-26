Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 февраля.

От электроснабжения:

9.00-16.00 - ул. Шмидта, 11.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00-18.00 - просп. Героев-североморцев, 12, 22, 24, 26, 28, 33, 38, 48, 50;

9.00-18.00 - ул. Калинина, 16, 18, 20, 23, 29, 30, 33, 36, 42, 44;

9.00-18.00 - ул. Шестой комсомольской батареи, 11, 13, 45.

От газоснабжения:

10.00-13.00 - пр. Михаила Бабикова, 6, 7;

10.00-15.00 - просп. Героев-североморцев, 53.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.