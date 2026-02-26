Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 февраля 2026 года.

От теплоснабжения:

9.30 — 15.00 - ул. Гончарова, 15.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Промышленная, 4, 4 корп. 1, 6, 10, 10а, 12 корп. 2, 13, 13а, 16, 18, 18/5, 19, 20, 20 корп. 2, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 36, 38;

9.00 — 23.00 - Восточно-объездная автодорога, 214, 218.

От газоснабжения:

10.00 - 13.00 - просп. Героев-североморцев, 78 корп. 2, 78 корп. 3;

10.00 - 13.00 - пр. Михаила Бабикова, 4, 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.