Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 и 28 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 и 28 августа.

Опрессовка теплосети котельной:

с 22 августа до выполнения 28 августа - опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 – просп. Героев-североморцев, 76 корп. 2; ул. Миронова, 6.

От холодного водоснабжения:

9.30 – 23.00 - ул. Гагарина, 1а.

От электроснабжения:

26 августа

9.00 – 16.00 - ул. Баумана, 35, 37, 45, 47; ул. Генерала Щербакова, 30-32, 34; ул. Сафонова, 19, 21.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.