Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 июля.

Ремонт котельной:

с 13 июля до выполнения 27 июля — плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 19 июня до выполнения 1 августа – плановый ремонт котельной «РОСТА» (АО «МЭС») – 144 дома;

с 25 июля до выполнения 7 августа — плановый ремонт котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») — 575 домов.

Опрессовка теплосети котельной:

с 24 июля до выполнения 27 июля — опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС») перед началом отопительного сезона — 464 дома.

От горячего водоснабжения:

с 12.55 6 июля до выполнения работ – просп. Кольский, 162;

с 9.00 18 июля до выполнения работ 4 августа – пр-д Северный, 1, 2, 3, 4, 5 .6, 7, 8, 10 - 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25; ул. Карла Маркса, 30-32, 34, 36, 38, 40-42, 44; ул. Папанина, 1, 3, 3 корп. 1; ул. Старостина, 4, 6, 8, 10;

с 0.00 21 июля до выполнения работ 7 августа – просп. Ленина, 57, 59; ул. Капитана Буркова, 10; ул. Капитана Егорова, 13, 14, 15, 16, 17, 19.

с 22.30 24 июля до выполнения работ 7 августа - ул. Папанина, 16, 17, 20-21, 23.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Осипенко, 10-14, 14а; ул. Александра Невского, 83;

9.00 — 18.00 - ул. Баумана, 11;

10.00 — 12.00 - ул. Сивко, 9 корп. 3.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ш. Североморское (р-н. Росляково), 14.

От электроснабжения:

8.00 — 10.00 - ул. Героев Рыбачьего, 1;

8.00 — 12.00 - ул. Карла Либкнехта, 21/22, 23а, 25; ул. Октябрьская, 24; ул. Челюскинцев, 18/20 – 20;

13.00 — 17.00 - ул. Гагарина, 47 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25400&page=2