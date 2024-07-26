Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 17 июля до выполнения работ 30 июля – плановый ремонт котельной «Абрам–Мыс» (АО «МЭС») - 16 домов.

с 23 июля до выполнения работ 5 августа - плановый ремонт (полная остановка источника) котельной «Восточная» - 721 дом.

От горячего водоснабжения:

8.00 25 июля до 17.30 26 июля - ул. Бондарная, 7а, 28, 32, 34.

От электроснабжения:

0.00 - 9.00 - ул. Бондарная, 8, 9, 10, 10а, 12, 12а, 13, 14, 16, 22, 28, 32;

0.00 - 9.00 - ул. Первомайская, 2, 4, 6, 12, 18, 22, 24;

0.00 -9.00 - просп. Кольский, 161, 163.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.