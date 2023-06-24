Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 июня.

Опрессовка теплосетей:

с 15 июня до выполнения 28 июня - плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 20 июня до выполнения 26 июня — опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов;

с 26 июня до выполнения 29 июня - опрессовка теплосети котельной ЦТП 171, 175 (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 88 домов.

Ремонт котельной:

с 21 июня до выполнения 4 июля - плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 8 домов;

с 15 июня до выполнения 28 июня - плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 21 июня до 17.00 29 июня - ул. Гвардейская, 17;

с 10.25 20 июня до выполнения работ 26 июня - ул. Коминтерна, 20, 22, 24; ул. Привокзальная, 2, 4.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Александра Невского, 95.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.