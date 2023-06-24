Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 июня.
Опрессовка теплосетей:
с 15 июня до выполнения 28 июня - плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;
с 20 июня до выполнения 26 июня — опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МЭС») — 845 домов;
с 26 июня до выполнения 29 июня - опрессовка теплосети котельной ЦТП 171, 175 (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 88 домов.
Ремонт котельной:
с 21 июня до выполнения 4 июля - плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 8 домов;
с 15 июня до выполнения 28 июня - плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 июня до 17.00 29 июня - ул. Гвардейская, 17;
с 10.25 20 июня до выполнения работ 26 июня - ул. Коминтерна, 20, 22, 24; ул. Привокзальная, 2, 4.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Александра Невского, 95.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.