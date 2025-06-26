Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 июня.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 16 июня и до выполнения 30 июня - плановый ремонт (полная остановка источника) теплосети ЦТП «Котельная №1 по ул. Прибрежной» (ООО «Тепло Людям Кандалакша») — 8 домов;

с 18 июня и до выполнения работ 3 июля — плановый ремонт котельной ТЦ «Росляково Южное» - 8 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Профессора Сомова, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;

9.00 — 17.00 - ул. Полярные Зори, 19, 19 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 24, 26, 27/2, 28/13, 30, 34;

9.00 — 17.00 - ул. Полярной Правды, 2, 2а, 4, 6, 8;

9.00 — 17.00 - ул. Капитана Буркова, 4, 6, 11/18, 13, 15, 17, 19/2, 19а, 21, 23, 25;

9.00 — 17.00 - пр. Капитана Тарана, 1, 2, 3, 4;

9.00 — 17.00 - ул. Академика Книповича, 20, 34, 36а.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Самойловой, 16;

10.00 — 13.00 - ул. Комсомольская, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.