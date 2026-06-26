Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 июня 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Сафонова, 15, 15а;
9.00 — 13.30 - ул. Алексея Хлобыстова, 13.
От горячего водоснабжения:
0.00 – 23 июня — 17.00 – 28 июня - ул. Олега Кошевого, 20.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Саши Ковалёва, 20;
10.30 — 13.00 - ул. Карла Маркса, 6/1;
11.00 — 15.00 - ул. Павлика Морозова, 4а;
11.00 — 15.00 - ул. Володарского, 10;
12.00 — 16.00 - ул. Пушкинская, 7;
12.00 — 16.00 - ул. Капитана Буркова, 43;
18.00 — 21.00 - ул. Свердлова, 35, 35/5, 41а, 41б.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - просп. Кольский, 61;
10.00 — 13.00 - ул. Ленинградская, 29/5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.