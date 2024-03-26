Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 марта.

От холодного водоснабжения:

9.30 — 23.00 - ул. Халтурина, 1;

9.30 — 23.00 - ул. Спортивная, 7/6;

9.30 — 23.00 - ул. Фрунзе, 5/5, 7.

От горячего водоснабжения:

с 25 марта 9.00 до 28 марта 16.00 - ул. Шабалина, 37, 39, 41.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 29, 19/2;

10.00 — 13.00 - ул. Профессора Сомова, 4;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 66/19;

10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 17;

10.00 — 15.00 - ул. Александрова, 36;

10.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.