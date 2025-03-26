Мурманская область. Арктика (16+)26.03.25 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 марта.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Капитана Буркова, 11/18;
10.00 – 13.00 - ул. Капитана Егорова, 13;
10.00 – 13.00 - просп. Ленина, 61, 63, 65;
10.00 – 15.00 - просп. Героев-североморцев, 59.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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