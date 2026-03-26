Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 марта 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Баумана, 53, 55, 57, 59, 65;

9.00 — 17.00 - ул. Фадеев Ручей, 7а, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 38;

9.00 — 20.00 - ул. Домостроительная, 14, 16, 16/1, 18.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - пер. Охотничий, 4;

12.00 — 15.00 - ул. Прибрежная, 6;

13.00 — 16.00 - ул. Крупской, 5.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 29, 19/2;

10.00 — 13.00 - ул. Профессора Сомова, 4;

10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 17;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 66/19;

10.00 — 15.00 - ул. Коминтерна, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.