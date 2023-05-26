Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 мая.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 23 мая до выполнения работ - ул. Николаева, 3, 5, 7, 9;

с 9.00 24 мая до 17.00 26 мая - пр-д Ледокольный, 25;

с 10.00 25 мая до выполнения работ 26 мая - ул. Капитана Орликовой, 13.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Бондарная, 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.