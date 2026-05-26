Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 мая 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Академика Павлова, 1/1, 1, 1а (+ ПГ), 1а/1, 2 (+ПГ), 3, 4 (+ПГ), 7, 9, 6 корп. 1 (стройка);
9.00 — 23.00 - просп. Кирова, 51а, 51а/1, 51а/2;
9.00 — 23.00 - ул. Капитана Пономарёва, 4а.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Декабристов, 12;
10.00 — 13.00 - ул. Советская, 21;
10.00 — 13.00 - пр. Ивана Халатина, 23, 25;
10.00 — 15.00 - ул. Нахимова, 17.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.