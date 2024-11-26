Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 ноября.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Анатолия Бредова, 14 (1 подъезд).

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Александра Невского, 94, 96; ул. Кирпичная, 6, 8, 12;

с 9.00 — до выполнения - ул. Карла Либкнехта, 15, 17, 19/15.

От теплоснабжения:

9.30 — 17.00 - просп. Ленина, 67 (1, 2, 3, 4 подъезды — дворовой фасад);

9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 12/3, 14/3; ул. Павлика Морозова, 5, 5/2, 5/3; ул. Юрия Гагарина, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 31а, 38, 40; ул. Чумбарова-Лучинского, 40/1, 40/2; ул. Александрова, 38

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.