Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 3, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4;
9.00 — 20.00 - ул. Бондарная, 7а, 9, 22.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Бондарная, 9.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 38, 36.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
