Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 сентября.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Ломоносова, 8, 9 корп. 1, 9 корп. 2; просп. Ленина, 55.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.