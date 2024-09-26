Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 сентября.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 24.00 - ул. Баумана, 39, 40, 42, 44, 47а, 49;

9.00 – 24.00 - ул. Генерала Щербакова, 24, 26, 28, 149а.

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ГОУП «Мурманскводоканал» сообщает, что в связи с устранением повреждения на магистральном водопроводе просп. Кольский, 157 (d = 1000 мм, сталь, h = 3,0 м), 26 сентября с 9.00 до 24.00 (ориентировочно) будет прекращена подача холодной воды по адресам:

ул. Баумана, 39 (ГОБОУ Мурманская КШИ №3), ул. Баумана, 40 (СОШ №20), ул. Баумана, 42 (МБУ ДО ДШИ №1), ул. Баумана, 42 (ДЮСШ №19), ул. Баумана, 44 (МБУ ДО Первомайский ДДТ), ул. Баумана, 47а (ДЮСШ №14), ул. Баумана, 47а (ДЮСШ №11), ул. Баумана, 49 (МАДОУ №123), ул. Щербакова, 24 ( МАДОУ №118), ул. Щербакова, 26 (МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ), ул. Щербакова, 28 (МБДОУ №120), просп. Кольский, 149а (Поликлиника №2).

В этот же период будет снижено давление холодного водоснабжения до 2,5 кг/см2 по адресам: ул. Бондарная 1, 12а, 28, 32, 34; просп. Кольский, 129/1, 131, 131а, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159; ул. Щербакова 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34; ул. Баумана 35, 37, 38, 41,42а, 426, 43/1, 43/2, 45, 47.

От теплоснабжения:

9.30 - 15.30 - ул. Фрунзе, 29, 29а, 31, 33, 35.

От газоснабжения:

10.00-13.00 - просп. Ленина, 53, 55;

10.00-13.00 - ул. Нахимова, 27, 30, 31, 32.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Фото: https://vk.com/teplomur?z=photo-102248370_457245563%2Falbum-102248370_00%2Frev

