Зумеры: чем отличается молодое поколение от всех остальных и как меняет мурманский рынок трудаПравительство региона сложило свои полномочия перед вступившим в должность губернатором Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.09.24 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 сентября.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 24.00 - ул. Баумана, 39, 40, 42, 44, 47а, 49;

9.00 – 24.00 - ул. Генерала Щербакова, 24, 26, 28, 149а.

* * *

ГОУП «Мурманскводоканал» сообщает, что в связи с устранением повреждения на магистральном водопроводе просп. Кольский, 157 (d = 1000 мм, сталь, h = 3,0 м), 26 сентября с 9.00 до 24.00 (ориентировочно) будет прекращена подача холодной воды по адресам:

ул. Баумана, 39 (ГОБОУ Мурманская КШИ №3), ул. Баумана, 40 (СОШ №20), ул. Баумана, 42 (МБУ ДО ДШИ №1), ул. Баумана, 42 (ДЮСШ №19), ул. Баумана, 44 (МБУ ДО Первомайский ДДТ), ул. Баумана, 47а (ДЮСШ №14), ул. Баумана, 47а (ДЮСШ №11), ул. Баумана, 49 (МАДОУ №123), ул. Щербакова, 24 ( МАДОУ №118), ул. Щербакова, 26 (МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ), ул. Щербакова, 28 (МБДОУ №120), просп. Кольский, 149а (Поликлиника №2).

В этот же период будет снижено давление холодного водоснабжения до 2,5 кг/см2 по адресам: ул. Бондарная 1, 12а, 28, 32, 34; просп. Кольский, 129/1, 131, 131а, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159; ул. Щербакова 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34; ул. Баумана 35, 37, 38, 41,42а, 426, 43/1, 43/2, 45, 47.

От теплоснабжения:

9.30 - 15.30 - ул. Фрунзе, 29, 29а, 31, 33, 35.

От газоснабжения:

10.00-13.00 - просп. Ленина, 53, 55;

10.00-13.00 - ул. Нахимова, 27, 30, 31, 32.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Фото: https://vk.com/teplomur?z=photo-102248370_457245563%2Falbum-102248370_00%2Frev

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис подписал соглашение с ГТЛК и Росрыболовством по строительству в Мурманской области судоремонтного кластера
Игорь Витальевич
20.09.24 11:51
Мой сын служит по контракту старшим водителем в.ч 72180 44 корпус, 23 саперного батальона, возит ДРГ за ленточку и вывозит 200 и 300 с линии соприкосновения. Мы ему купили своими силами детектор дрон
Комментарий к новости:Общественная приёмная Минобороны по Северному флоту перешла на дистанционную работу
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Валентина Терешкова. Я всегда смотрю на звезды». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Зумеры: чем отличается молодое поколение от всех остальных и как меняет мурманский рынок труда-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться, курс доллара США умеренно опускается относительно евро и фунта стерлингов-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Ростинском шоссе Мурманска завершён этап реконструкции участка магистральных теплосетей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Расширен перечень льготных категорий детей в образовательных организациях Мурманской области
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика