Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 сентября.
От холодного водоснабжения:
26 сентября с 20.00 — до 8.00 27 сентября - ул. Ленинградская, 27, 29/5;
26 сентября с 20.00 — до 8.00 27 сентября - просп. Ленина, 84, 86;
9.30 — 17.00 - ул. Полярные Зори, 45, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 41 корп. 1, 41 корп. 2;
9.30 — 17.00 - ул. Трудовых Резервов, 3.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 21;
11.30 — 14.00 - ул. Александрова, 8;
13.00 — 15.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 13.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Радищева, 16, 18, 19;
10.00 — 13.00 - ул. Нахимова, 5, 7, 11, 11а;
10.00 — 15.00 - ул. Александрова, 6.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.30 — 17.00 - просп. Кольский, 3, 5, 5/1, 7, 9, 13/1, 13/2, 13/3;
9.30 — 17.00 - просп. Кирова, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.