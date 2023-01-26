Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 24 января до 17.00 26 января - ул. Шабалина, 37, 39, 41.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 16.30 - ул. Полярные Зори, 29 корп. 1, 31 корп. 1, 31 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 18.00 - ул. Сафонова, 5, 7, 9;
9.00 — 23.00 - ул. Генералова, 7/26.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Генерала Журбы, 4, 10; ул. Халтурина, 1, 11, 35;
10.00 — 16.00 – просп. Кирова, 28в.
От электроснабжения:
10.00 — 12.00 - ул. Бабикова, 14;
10.00 — 14.00 – просп. Кольский, 202;
12.00 — 14.00 - ул. Шевченко, 7;
14.00 — 16.00 - ул. Олега Кошевого, 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.