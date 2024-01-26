Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 января.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Баумана, 14, 16, 24;

10.00 — 13.00 - ул. Халтурина, 1, 11, 35;

10.00 — 13.00 - ул. Папанина, 23.

От электроснабжения:

10.30 — 12.30 - ул. Зелёная, 56 корп. 1;

13.00 — 15.00 - ул. Георгия Седова, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.