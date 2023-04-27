Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 12.15 26 апреля до выполнения работ 27 апреля - ул. Полярной Дивизии, 3;
9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 25, 27, 29, 31, 31а; ул. Генерала Журбы, 1, 4, 5, 6, 10, 12;
9.30 — 15.30 - ул. Калинина, 46.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 8, 10, 12 корп. 1.
От электроснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 50, 73, 81; ул. Николаева, 15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.