Мурманская область. Арктика (16+)27.04.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 апреля.
От электроснабжения:
8.00 — 12.00 - ул. Радищева, 43, 35/8, 41, 39;
8.00 — 12.00 - ул. Куйбышева, 5;
9.00 — 16.00 - просп. Героев-североморцев, 5/1.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - пр. Ивана Халатина, 15;
10.00 — 13.00 - ул. Куйбышева, 1а;
10.00 — 13.00 - ул. Чапаева, 10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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