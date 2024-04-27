Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 апреля.

От электроснабжения:

8.00 — 12.00 - ул. Радищева, 43, 35/8, 41, 39;

8.00 — 12.00 - ул. Куйбышева, 5;

9.00 — 16.00 - просп. Героев-североморцев, 5/1.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - пр. Ивана Халатина, 15;

10.00 — 13.00 - ул. Куйбышева, 1а;

10.00 — 13.00 - ул. Чапаева, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.