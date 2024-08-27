Мурманская область. Арктика (16+)27.08.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 августа.
От электроснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Академика Книповича, 33/1, 33/2.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - просп. Героев-североморцев, 56, 58;
9.00 — 17.00 - ул. Кирпичная, 2, 3, 6, 8, 12;
9.00 — 17.00 - ул. Александра Невского, 88, 90 - 92, 94, 96, 98.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 66;
10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 28/13, 29/1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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