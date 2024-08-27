Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 августа.

От электроснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Академика Книповича, 33/1, 33/2.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Героев-североморцев, 56, 58;

9.00 — 17.00 - ул. Кирпичная, 2, 3, 6, 8, 12;

9.00 — 17.00 - ул. Александра Невского, 88, 90 - 92, 94, 96, 98.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 66;

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 28/13, 29/1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.