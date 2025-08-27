Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 августа.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Олега Кошевого, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12а, 14 корп. 1, 14 корп. 2.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 24.00 - просп. Ленина, 18, 20, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 16, 12, 8, 2, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 34, 32, 22, 24, 26, 28;
9.00 — 24.00 - ул. Полярные Зори, 2, 8, 10, 6, 13, 1, 5, 7, 9, 11;
9.00 — 24.00 - ул. Генерала Журбы, 6, 5, 12, 4, 10;
9.00 — 24.00 - ул. Гвардейская, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 23/1, 21, 22, 23, 24;
9.00 — 24.00 - ул. Марата, 26, 29, 12а, 9, 15, 17, 17а, 19, 5, 3, 1, 4, 6, 21, 23, 18, 20, 22, 16, 14, 8;
9.00 — 24.00 - ул. Колхозная, 10а, 12, 4/6, 16;
9.00 — 24.00 - ул. Советская, 9, 8, 8а, 9а, 12, 14, 15а, 17, 21, 18, 23, 26;
9.00 — 24.00 - ул. Фрунзе, 5/5, 7, 11, 30, 30а, 29, 29а, 38, 31, 33, 35, 21/4, 19, 17, 22, 22/1, 18, 44/7, 37, 39;
9.00 — 24.00 - ул. Спортивная, 7/6, 13, 11, 14;
9.00 — 24.00 - ул. Халтурина, 1, 3, 15, 17, 11, 9, 16, 44, 33, 35;
9.00 — 24.00 - ул. Печенгская, 26;
9.00 — 24.00 - просп. Кирова, 14/2, 16/1, 20, 18, 20а, 22, 24б, 24, 26, 8, 28а, 30, 32/1, 32, 1, 7, 19/24, 15, 17, 17а, 36/27, 23, 23/2, 25, 31, 31а, 31б, 38, 40, 46, 54, 56, 58, 51, 49, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 60, 62, 62а, 53, 53а, 51а;
9.00 — 24.00 - ул. Алексея Генералова, 23, 25, 27, 2/18, 3/20, 1/13, 8, 10, 12, 11, 13, 15, 7/26, 19, 19/1, 21, 23/1, 6/24;
9.00 — 24.00 - ул. Декабристов, 12, 10, 4/22, 20, 22, 28, 11, 11а, 13;
9.00 — 24.00 - ул. Владимирская, 17;
9.00 — 24.00 - ул. Новосельская, 4;
9.00 — 24.00 - ул. Горького, 15, 17/14;
9.00 — 24.00 - ул. Зелёная, 37, 41, 45, 56/1, 56/2, 62, 64, 78, 80, 82, 11, 8, 35, 32, 34, 42, 44, 76, 47, 47а;
9.00 — 24.00 - ул. Каменная, 2/1, 2/2, 2/3, 3;
9.00 — 24.00 - ул. Заводская, 1, 6, 7;
9.00 — 24.00 просп. Кольский, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 11, 13/1, 13/2, 13/3, 17, 19, 21;
9.00 — 24.00 - ул. Академика Павлова, 6 корп. 2, 2, 1, 3, 5, 7, 9;
9.00 — 24.00 - пер. Хибинский, 3;
9.00 — 24.00 - ул. Полярной Дивизии, 3,6,7,9;
9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 10/2, 10/3, 12/2, 12/3, 14/3;
9.00 — 16.00 - ул. Павлика Морозова, 5, 5/2, 5/3;
9.00 — 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Инженерная, 12;
10.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 4.
От электроснабжения:
11.30 — 14.30 - ул. Воровского, 16;
13.00 — 15.00 - ул. Шмидта, 9.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.