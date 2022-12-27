Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 27 декабря до выполнения работ – просп. Ленина, 96; ул. Карла Либкнехта, 11а; ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 14, 16, 18/13; ул. Челюскинцев, 13а;
8.30 — 16.30 - ул. Сафонова, 17.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Фрунзе, 29, 29а, 31, 33, 35.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 7 корпе. 1; просп. Кольский, 165, 167;
10.00 — 16.00 - ул. Софьи Перовской, 37.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 – просп. Кольский, 220;
10.00 — 16.00 – просп. Героев-североморцев, 11 корп. 1; ул. Адмирала Ушакова, 7 корп. 2; ул. Капитана Пономарева, 12; ул. Полярные Зори, 6, 49 корп. 2; ул. Ростинская, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.