Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 декабря.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Полины Осипенко, 10;
9.00 — 16.00 - пр. Молодёжный, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10;
9.00 — 23.00 - ул. Карла Либкнехта, 9, 11.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 94, 96;
9.00 — 15.00 - ул. Кирпичная, 6, 8, 12.
От электроснабжения:
10.00 — 20.00 - ул. Мира, 6, 8, 10;
10.00 — 20.00 - ул. Старостина, 65, 67, 69, 71;
10.00 — 20.00 - ул. Баумана, 11;
10.00 — 20.00 - ул. Бочкова, 5, 8, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.