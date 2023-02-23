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Мурманская область. Арктика (16+)23.02.23 08:05

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 февраля.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Александра Невского, 4, 6, 55;

9.00 — 18.00 - ул. Героев Рыбачьего, 39; ул. Крупской, 7, 9, 11.

От электроснабжения:

10.00 — 12.00 – просп. Кирова, 26; просп. Кольский, 119, 138 корп. 2; ул. Баумана, 27, 34; ул. Героев Рыбачьего, 75; ул. Достоевского, 1, 12, 26; ул. Папанина, 21; ул. Подстаницкого, 20; ул. Полухина, 9, 16; ул. Свердлова, 6 корп. 3; ул. Софьи Перовской, 11;

12.00 — 14.00 -  просп. Кирова, 30; просп. Кольский, 136 корп. 5; ул. Баумана, 20, 32, 36; ул. Героев Рыбачьего, 67; ул. Достоевского, 4, 15, 29; ул. Папанина, 22; ул. Полухина, 11, 12а; ул. Свердлова, 8 корп. 4, 12 корп. 3; ул. Софьи Перовской, 19;

14.00 — 16.00 – просп. Героев-североморцев, 68; просп. Кольский, 140 корп. 6; пр-д Ледокольный, 9, 11; ул. Баумана, 12, 30; ул. Героев Рыбачьего, 48; ул. Достоевского, 13; ул. Полухина, 14, 14б; ул. Радищева, 18; ул. Свердлова, 8 корп. 5; ул. Софьи Перовской, 27; ул. Туристов, 23а; ул. Фадеев Ручей, 38.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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