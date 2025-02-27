Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 февраля.

От холодного водоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 40/2, 46/3, 46/1, 46/2, 48/1;

10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 34/1, 34/2, 38.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Карла Либкнехта, 9, 13а, 11;

9.00 — 15.00 - просп. Ленина, 98, 100.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Баумана, 11;

9.00 — 15.00 - ул. Бочкова, 15.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 21, 20, 19;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 78/3, 78/2;

10.00 — 15.00 - ул. Александрова, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.