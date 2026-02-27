Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 февраля 2026 года.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.30 — до выполнения работ - ул. Полярные Зори, 25/1, 29/1, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 33/3;

9.30 — до выполнения работ – ул. Туристов, 28, 31, 34а;

9.30 — до выполнения работ - ул. Загородная, 20, 22, 24.

От горячего водоснабжения:

9.30 — 16.00 - просп. Кирова, 31, 31а;

9.30 — 16.00 - ул. Зеленая, 47, 47а;

9.30 — 16.00 - ул. Каменная, 2/1, 2/2, 2/3, 3;

10.00 — 14.00 - ул. Алексея Генералова, 3/20, 1/13;

10.00 — 14.00 - ул. Декабристов, 4/22.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5;

9.00 — 15.00 - ул. Павлика Морозова, 5/2, 5/3;

9.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 14/3.

От электроснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Капитана Маклакова, 1, 2, 7;

9.00 — 13.00 - ул. Старостина, 1, 5, 7;

9.00 — 13.00 - ул. Карла Маркса, 56.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - пер. Русанова, 10.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 19, 20, 21, 22;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 76/2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.