Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 июня.

Опрессовка теплосетей:

с 15 июня до выполнения 28 июня - плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома;

с 26 июня - до выполнения 29 июня - опрессовка теплосети котельной ЦТП 171, 175 (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 88 домов.

Ремонт котельной:

с 21 июня до выполнения 4 июля - плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») — 8 домов;

с 27 июня до выполнения 10 июля — плановый ремонт котельной «Восточная» (АО «МЭС») — 721 дом.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 21 июня до 17.00 29 июня - ул. Гвардейская, 17.

От электроснабжения:

8.00 — 17.00 - ул. Подгорная, 39, 64, 72; ул. Пригородная, 1а, 17а, 43; ул. Фестивальная, 20, 21, 24, 30.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.