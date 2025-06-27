Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 июня.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов;

с 16 июня и до выполнения 30 июня - плановый ремонт (полная остановка источника) теплосети ЦТП «Котельная №1 по ул. Прибрежной» (ООО «Тепло Людям Кандалакша») — 8 домов;

с 18 июня и до выполнения работ 3 июля — плановый ремонт котельной ТЦ «Росляково Южное» - 8 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Софьи Перовской, 6, 8, 10, 17;

9.00 — 17.00 - ул. Профсоюзов, 17/12;

9.00 — 17.00 - ул. Пушкинская, 3;

17.00 — до устранения - ул. Софьи Перовской, 35, 37, 39;

19.00 — до 8.00 28 июня - Верхне-Ростинское шоссе, 31, 33;

19.00 — до 8.00 28 июня - ул. Мира, 23а;

8.00 — до 17.00 28 июня - ул. Свердлова, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 23.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 97/1, 95.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.