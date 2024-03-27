Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 марта.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Туристов, 36.

От теплоснабжения:

10.00 — до выполнения, пр. Рыбный, 8.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 18, 20;

10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 14 корп. 1;

10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 15;

10.00 — 15.00 - ул. Полухина, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.