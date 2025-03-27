Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 марта.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Профессора Сомова, 5, 6, 7;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 66/19;

10.00 — 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 15, 17;

10.00 — 15.00 - просп. Героев-североморцев, 78/4.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Дзержинского, 3, 2/33, 4;

9.00 — 17.00 - ул. Шмидта, 31/1, 33а, 35.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.