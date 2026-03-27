Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 марта 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Зелёная, 76;

9.00 — 17.00 - просп. Кирова, 23, 23 корп. 2;

10.00 — 12.00 - ул. Свердлова, 14 корп. 3;

12.30 — 14.00 - ул. Павлика Морозова, 5 корп. 2.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Анатолия Бредова, 9, 12, 14;

9.00 — 15.00 - ул. Виктора Миронова, 13;

9.30 — 15.30 - Североморское шоссе, 16, 16а, 18, 20.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 21, 23;

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Егорова, 13, 17, 19;

10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 67;

10.00 — 15.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.