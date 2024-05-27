Мурманская область. Арктика (16+)27.05.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 мая.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Челюскинцев, 25, 25а;
9.00 — 23.00 - просп. Героев-североморцев, 57, 59, 61/21;
9.00 — 23.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 25.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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