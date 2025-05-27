Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 мая.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Академика Книповича, 27, 29, 33/2;
9.00 — 17.00 - ул. Полярные Зори, 17/2, 17/3, 17/4;
9.00 — 20.00 - ул. Свердлова, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 23.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Юрия Гагарина, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5;
9.00 — 16.00 - ул. Сафонова, 17;
9.30 — 15.30 - ул. Скальная, 7, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а;
9.30 — 15.30 - ул. Мира, 27.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Советская, 21.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.